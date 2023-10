Sport in Meerbusch Formfehler kostet FCB drei Punkte

Bei dem Spieler handelt es sich um Antonio Munoz-Bonilla, der im Sommer 2021 von TuRU Düsseldorf an den Eisenbrand gewechselt und mit dem FCB von der Bezirks- in die Oberliga durchmarschiert war. Sein alter Vertrag war zum 30. Juni ausgelaufen. Statt den Kontrakt direkt zum 1. Juli zu verlängern, stattete der Oberliga-Neuling Munoz-Bonilla erst zum 1. August mit einem neuen Amateurvertrag aus – dieses Vorgehen erwies sich im Nachhinein als falsch. „Da es sich wegen der einmonatigen Pause formell um keine Vertragsverlängerung gehandelt hat, hätten wir Toni neu beim Verband anmelden müssen. Da wir das nicht getan haben, galt er als nicht spielberechtigt“, erklärt der FCB-Vorsitzende Benedikt Niesen und ergänzt: „Es handelt sich um einen Formfehler. Wir hätten den neuen Vertrag schon am 1. Juli ausstellen müssen, dann wäre alles in Ordnung.“