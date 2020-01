Freunde aus Fouesnant : Lebendige Städtepartnerschaft im Jubiläumsjahr

Der Vorstand des Fördervereins Meerbusch-Fouesnant setzt zum 50. Geburtstag der Stadt auf Bewährtes, hat aber auch neue Ideen.

„Wir geben finanzielle Spritzen, wo es uns notwendig erscheint“, erläutert Cornelissen, dessen Vater die Partnerschaft ins Leben rief. Der Verein will besonders die Jugend bei ihrem Bemühen unterstützen, am gemeinsamen Haus Europa zu bauen. Besuche in der Partnerstadt mit Familienaufenthalten, Praktika oder Sportlertreffen werden gefördert. So reisen auch dieses Jahr zu Pfingsten wieder Meerbuscher Jugendliche in einem vom Förderverein gesponserten Bus nach Fouesnant, um gemeinsame Wettkämpfe auszutragen.