Abschied aus Meerbuscher Klinik Chefarzt von St. Elisabeth geht in den Ruhestand

Acht Jahre lang war Florian Danckwerth als Chefarzt am St. Elisabeth-Hospital in Lank-Latum tätig. Zu seinen Leistungen gehört unter anderem der Aufbau der Klinik für Konservative Orthopädie – also die Behandlung möglichst ohne Operation – und der Schmerzklinik. Doch nun verabschiedet sich Danckwerth in den Ruhestand.