Wochenende: Flanieren über den Maimarkt

Meerbusch Das Ende des Monats naht, doch in Osterath wird der Mai am kommenden Sonntag, 27. Mai, noch mal gefeiert - dann findet der Maimarkt statt.

Traditionell schlendern an diesem Tag Hunderte Osterather und Besucher durch den Ort, treffen Freunde, machen Halt an Ständen, an denen handgefertige Mode und Schmuck, Korbwaren, Liköre oder Brotaufstriche angeboten werden. Ortsansässige Firmen präsentieren ihr Handwerk, andere kommen von außerhalb nach Meerbusch - insgesamt bieten Händler an 90 Ständen von 11 bis 18 Uhr ihre Waren an. Darunter auch Ausgefallenes wie handbemalte Holzpfosten, Windspiele oder Lederwaren. Auch Spargel und Erdbeeren fehlen an diesem Tag nicht - ortsansässige Bauern verkaufen die Lebensmittel auf dem Markt. Doch nicht nur an den Marktständen können die Besucher einkaufen - auch die Osterather Einzelhändler haben am Sonntag von 12 bis 17 Uhr geöffnet und laden zum Bummeln ein. Es ist einer von vier verkaufsoffenen Sonntagen in Meerbusch.