Für Bewohner und Mitarbeiter Fitness und Gesundheit im Seniorenstift

„Das Durchschnittsalter unserer Bewohner liegt bei 86,5 Jahren. Viele Menschen kommen erst in unsere Einrichtung, wenn sie bereits sehr immobil sind. Und die Verweildauer in unserem Haus ist auch viel kürzer geworden“, sagt Detlef Wacker. Kamen die Menschen früher in eine Senioreneinrichtung, um einen schönen letzten Lebensabschnitt zu verleben, so bleiben sie heute so lange wie möglich zu Hause. Dort werden sie von Angehörigen oder ambulanten Diensten gepflegt. Ein soziales Angebot ist für die Mitarbeitenden des Johanniter Stifts durch diese Entwicklung zunehmend schwieriger. Dennoch macht Ehrenamtler Manfred Koch, der bei der AOK Weiterbildungen im Seniorensport absolviert hat, fleißig mit den Interessierten weiter.