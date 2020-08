Firmen in Meerbusch : Die Liebe zur Handwerkstradition

Büderich Rainer Graf ist Goldschmied aus Leidenschaft. Seine Werkstatt in Büderich existiert bereits seit 1986 – und ist sicher wie Fort Knox.

Goldschmied ist man sein Leben lang, so zumindest sieht es der Büdericher Goldschmied Rainer Graf. Seit 1986 arbeitet er in seiner Werkstatt mit angebundenem Geschäft auf der Dorfstraße in Büderich. Und auch wenn er das Rentenalter schon erreicht hat, ans Aufhören denkt er noch lange nicht. „Das werde ich noch ein paar Jahre machen. Es macht mir Spaß. Solange es gut läuft, ist es gut“, sagt der gebürtige Moerser. Seine Leidenschaft merkt man Graf an. Voller Begeisterung zeigt er seine Schmuckstücke und erklärt, was sie zu etwas Außergewöhnlichem macht. Besonders stolz ist er auf seine Perlenschlösser. „Die zu fertigen, war etwas ganz Besonderes. Leider laufen Perlenketten aber nicht mehr so gut.“