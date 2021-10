Wirtschaftsstandort Meerbusch : Nachhaltige Werbeartikel aus Osterath

Osterath Das Unternehmen Wolf & Pabich mit Standort Alte Seilerei setzt auf Innovation und hat auch Lautsprecher aus Bambus im Programm. Die Corona-Pandemie hat die Firma hart getroffen.

In Sachen Werbeartikel sind Stephan Wolf und Andreas Pabich Routiniers. Aber nicht nur auf diesem Gebiet nehmen sie eine Sonderstellung ein – Wolf & Pabich GmbH ist das Unternehmen, das sich als erstes nach dem Umbau der Osterather Seilfabrik in dem damals neuen Gewerbegebiet „Alte Seilerei“ niederließ. Das war Ende 2000. An diesem Standort schreiben sie noch heute die 1953 in Düsseldorf gestartete Firmengeschichte fort.

Wie umfangreich die Auswahl ist, wird im Online-Shop dargelegt. Aber auch in dem großzügigen Showroom am Standort Osterath mit zwölf Mitarbeitern sind originelle Werbemittelartikel-Trends zu finden – zum Sehen, Anfassen, Prüfen und Ausprobieren. „Die Kunden kommen gern persönlich zu uns. Vielen ist der Onlineshop zu unpersönlich“, berichtet Stephan Wolf. Mittlerweile seit rund 18 Monaten allerdings bleiben Interessierte aus: „Wir hätten nie gedacht, dass nach so vielen erfolgreichen Jahren ein derartiger Einbruch möglich ist.“ Corona hat auch der Werbeartikel-ranche schwer zugesetzt, die Geschäfte laufen erst langsam wieder an. Schließlich ist auch die PSI als europäische Leitmesse der Werbeartikelwirtschaft in Düsseldorf ausgefallen. „Dort informieren wir uns und präsentieren auch unsere Ideen. Wir zeigen Muster, die wir nach unserem Geschmack – er orientiert sich immer an den Vorstellungen der Kunden – angefertigt wurden“, sagt Andras Pabich.