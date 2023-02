Kultur in Meerbusch „Die Musikschule ist Teil der kulturellen Basis“

Auch die Breite des Angebots könne nicht aufrecht erhalten werden, wenn wie ebenfalls zur Prüfung angeregt, in Teilen eine Kooperation mit privaten Musikschulen die Wirtschaftlichkeit verbessern soll. „Die Musikschule ist an so vielen Bereichen der kulturellen Basis beteiligt, dass es der Ratsmehrheit nicht mehr aufzufallen scheint: Bläsergruppen der städtischen Musikschule bilden die Spielmannszüge zu Karneval, zum Schützenfest und an St. Martin von morgen. Was darf das kosten?“ argumentieren die Unterzeichner des Schreibens, Freundeskreis-Vorsitzende Sandra Bührmann und ihre Vorstandsmitglieder Kerstin Hoffmann-Jacobsen, Wiltraud Rütten und Roland Schwark. Auch der musikalische Austausch mit den befreundeten Partnerstädten, wie zuletzt das gemeinsame Weihnachtskonzert mit der ukrainischen Stadt Fastiv, könne nur schwer auf Basis eines gewinnorientierten Unternehmens organisiert werden.