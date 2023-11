Wohnen in Meerbusch Politik fordert mehr bezahlbaren Wohnraum

Sozial geförderter Wohnungsbau „Der Wohnungsbau legt gerade eine Vollbremsung hin, weil es sich derzeit für niemanden rechnet, neue Häuser oder Wohnungen zu bauen“, sagte unlängst Markus Lewe, Präsident des Städtetags. Und mit dem Mangel an neuem Wohnraum geht auch ein Fehlen von bezahlbaren Wohnungen einher. Von dieser Problematik sei auch Meerbusch betroffen, so der hiesige Sozialdezernent Peter Annacker. In Meerbusch gilt, dass bei Neubauprojekten ab einer Größe von 20 Wohneinheiten eine Quote von 30 Prozent für den geförderten Wohnraum einzuhalten ist. Darüber hinaus müssen sich Bauherren finden, die entsprechende Projekte umsetzen. Dies jedoch, so die Antwort der Stadt auf eine entsprechende Anfrage der SPD-Fraktion, gestaltet sich aktuell schwierig. In Anbetracht der enorm gestiegenen Baukosten gegenüber relativ niedrigen Mieten in diesem Segment sei der soziale Wohnungsbau für Investoren aktuell ziemlich unattraktiv. So wurden 2020 etwa 106 sozial geförderte Wohneinheiten umgesetzt, 2021 bis 2023 zusammen nur 53. Zudem steigt auch der Bedarf an günstigen Wohnungen, so, dass zu erwarten ist, das die aktuell in Planung befindlichen Projekte diesen nicht werden abdecken können. In der Sitzung wird es eine Übersicht darüber geben, wie sich die Situation weiter entwickeln wird und vor welchen Herausforderungen Meerbusch in diesem Bereich steht.