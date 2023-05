Schule in Meerbusch Science-Fiction in der Gesamtschule

Seit einem Dreivierteljahr sitzen die Schüler der Maria-Montessori-Gesamtschule jeden Dienstag mit der 23 Jahre alten Filmstudentin Laura-Alina Blüming zusammen und arbeiten an der Story für ihr Drehbuch. In wenigen Tagen wird hier ein 60-minütiger Science-Fiction-Spielfilm gedreht, mit Greenscreens, animierten Hologrammen, Kostümen und allem Drum und Dran. Der Titel: „Rettung im Weltall“. Für das Thema haben die Kinder sich ebenfalls demokratisch entschieden, zur Auswahl standen auch Ansätze wie „Mobbing in der heutigen Zeit“ und „Klimawandel“. Die Mehrheit stimmte für den Astronautenfilm, in dem das Motto „Gemeinsam sind wir stark“ nun eine Hauptrolle spielt - nur eben im Jahr 2085. Wie kam es zu diesem Projekt?