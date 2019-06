Feuerwehreinsatz am Daddersweg : Brand in Büderich: Bewohner bringen sich selbst in Sicherheit

Bei dem Feuer am Daddersweg in Büderich platzte eine Scheibe, durch die giftiger Rauch ins Wohnhaus gelangte. Foto: Feuerwehr Meerbusch

Die Feuerwehr Meerbusch hatte am frühen Montagmorgen einen Großeinsatz am Daddersweg in Büderich.

(RP) Alarm am frühen Montagmorgen: Ein Großaufgebot an Einsatzkräften der Feuerwehr Meerbusch setzte die Leitstelle des Rhein-Kreis-Neuss am Montagmorgen gegen 4.30 Uhr in Marsch, nachdem die Bewohner eines Hauses am Daddersweg in Büderich über die Notrufnummer 112 gemeldet hatten, dass eine Terrassenüberdachung in Brand geraten war.

Die Flammen hatten bereits auf das Wohnhaus übergeriffen. Foto: Feuerwehr Meerbusch

Besondere Brisanz erhielt dieser Einsatz durch den Umstand, dass die Flammen bereits auf das Gebäude übergegriffen hatten und sich durch ein geplatztes Fenster außerdem giftiger Brandrauch im Gebäude ausbreitete.

Das Terrassendach ist komplett abgebrannt. Foto: Feuerwehr Meerbusch

Neben den Feuerwehrleuten aus Büderich machten sich auch der Löschzug Lank, die hauptamtliche Wache sowie der Führungsdienst auf den Weg zur Einsatzstelle. Hinzu kamen noch zwei Fahrzeuge des Löschzugs Osteraths, die zum Zeitpunkt des Alarms gerade einen Unwettereinsatz am Pullerweg in Osterath hatten und sich unverzüglich ebenfalls zur Einsatzstelle in Büderich aufmachten. Beim Eintreffen der Helfer hatten sich die Hausbewohner bereits in einen nicht betroffenen Gebäudeteil zurückziehen können und wurden dort umgehend von Medizinern des Rettungsdienstes untersucht. Der Brand war mit Hilfe zweier Strahlrohre innerhalb weniger Minuten gelöscht, ein größerer Schaden konnte verhindert werden. Um allerdings auch möglicherweise versteckte Glutnester in der Dachhaut zu erreichen, mussten die Feuerwehrleute die Dacheindeckung teilweise abtragen.