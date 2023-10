Einsatz in Meerbusch Feuerwehr rückt zu Gasgeruch aus

Am Freitag, 6. Oktober, wurde die Feuerwehr wegen Gasgeruchs an der Holbeinstraße alarmiert. Vor Ort meldeten die Messgeräte der Einsatzkräfte eine erhöhte Kohlenmonoxid-Konzentration in der Luft des betroffenen Wohnhauses. Ein Trupp wurde unter Atemschutz in das Gebäude geschickt um weitere Messungen vorzunehmen.