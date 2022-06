Lebensgefährliche Strömung : Feuerwehr Meerbusch warnt vor dem Schwimmen im Rhein

Meerbusch Die warmen bis heißen Temperaturen locken erfahrungsgemäß in den nächsten Wochen wieder viele Meerbuscher an den Rhein. Vor diesem Hintergrund möchte die Feuerwehr vor den Gefahren, die von einer Abkühlung im Rhein ausgehen, warnen.

„Das Schwimmen im Rhein bedeutet sowohl für Menschen als auch für Tiere absolute Lebensgefahr! Im Rhein gibt es gefährliche Strömungen, bei denen der Sog so stark wirkt, dass er die Schwimmerinnen und Schwimmer bis auf den Grund zieht“, teilt die Wehr mit. Die Strömungen seien meist schon in Ufernähe unberechenbar und oft nicht zu erkennen.

Die Feuerwehr appelliert eindringlich, wenn Personen jemanden im Rhein schwimmen sehen, dass diese am Ufer stehen bleiben und keinesfalls selbst in den Rhein springen. Sie sollten der Feuerwehr den Notfall unter der Rufnummer 112 melden. Wichtig dabei ist die genaue Position zu beachten anhand der Rheinstromkilometer-Tafeln.

Die Anrufer sollten Straßen in der Nähe oder bekannte Örtlichkeiten nennen, zum Beispiel Flughafen-Brücke, den Fähranleger oder den Camping-Platz in Langst-Kierst. „Bleiben Sie nach Möglichkeit in der Nähe der Person im Rhein und lassen Sie diese nicht aus den Augen“, rät die Wehr. Vielleicht könne diese sich festhalten oder sich sogar selbst aus dem Wasser retten. „Rufen Sie nochmals den Notruf 112 und schildern sie der Feuerwehr Ihre Beobachtungen“, heißt es weiter. Wenn es nicht möglich sei, der Person zu folgen, sollten die Personen an der Stelle auf das Eintreffen der Einsatzkräfte warten, wo sie das erste Mal die Feuerwehr alarmiert hatten. „Ihre Angaben sind lebenswichtig und beschleunigen den Rettungseinsatz.“