Neue Einsatzkleidung : Die Feuerwehr trägt jetzt Sandfarbe

Meerbusch Nach über 20 Jahren wurde die Einsatzkleidung der Meerbuscher Feuerwehr aussortiert. Auffällig ist vor allem die veränderte Farbe der neuen Garnitur.

Meerbusch beschäftigt eine Freiwillige Feuerwehr mit hauptamtlichen Kräften. Insgesamt acht Standorte sind über das Stadtgebiet verteilt – das hat strategische, aber auch historische Gründe, da diese einzelnen Gruppen bereits vor dem Zusammenschluss der Gemeinden zur Stadt Meerbusch existierten. Daher gibt es heute neben der Hauptwache an der Insterburger Straße eigene Löschzüge und -gruppen in Osterath, Lank-Latum, Büderich, Strümp, Ossum-Bösinghoven und Langst-Kierst. Auf diese Weise können die Einsatzkräfte jede Brandstelle im Stadtgebiet schnell anfahren, bei Bedarf aber auch Unterstützung aus den benachbarten Ortsteilen anfordern. Die Ausbildung – vom Truppmann über Spezialisten wie ABC-Experten oder Funker bis zum Truppführer – erfolgt in der Regel in Zusammenarbeit mit anderen Feuerwehren aus den Nachbarstädten und dem Kreis. Weitere Infos zur Arbeit der Meerbuscher Feuerwehr gibt es auch im Internet unter www.feuerwehr-meerbusch.de.