Tierischer Einsatz in Meerbusch Feuerwehr rettet Katzenbabys aus Baustellenschacht

Bei Eintreffen der Feuerwehr stellte sich heraus, dass die beiden Katzenbabys in einen etwa vier Meter tiefen Schacht einer Baustelle gestürzt waren und aufgrund der Tiefe nicht selbst in der Lage waren, sich aus ihrer Situation zu befreien. Die Feuerwehr setzte Einreißhaken, die sonst zum Beispiel zum Wegräumen von Trümmern gebraucht werden, und eine Schlinge ein, an welcher sich beide Katzenbabys festkrallen konnten. So konnten die fünf alarmierten Einsatzkräfte vor Ort beide Katzen nach circa 35 Minuten unversehrt aus dem Loch retten.