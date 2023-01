Verletzter Kamerad Feuerwehr probt den Ernstfall

In einer Übung wurde von den im Haus befindlichen Einheiten ein „Mayday, Mayday, Tupp in Notlage“ abgesetzt. Ein gemäß dem Szenario nicht mehr gehfähiger Feuerwehrmann in einem verrauchten und verwüsteten Gebäude musste gerettet werden, dafür kamen die draußen bereitstehenden Kameraden zum Einsatz, die unter Atemschutz vordrangen und sich durch Rauch und diverse Hindernisse zum verletzten Feuerwehrmann kämpfen mussten. Dieser wurde zunächst erstversorgt, da er sich aber nicht aus eigener Kraft in Sicherheit bringen konnte, wurde ein zweiter Eingreiftrupp mit einer Spezialtrage ins Gebäude geschickt, um ihn ins Freie zu tragen.