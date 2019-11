Feuerwehreinsatz am Freitagmorgen : Brand in Pflegeheim in Osterath

Brand in Pflegeheim in Osterath

Am Freitagmorgen wurde die Feuerwehr Meerbusch zu einem Brand in einem Osterather Seniorenheim gerufen.

(RP) Zu einem Brand in einem Seniorenheim in Osterath musste die Feuerwehr am Freitagmorgen mit drei Löschzügen ausrücken. In einem Patientenzimmer im zweiten Obergeschoss war es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Kleinbrand gekommen. Der Hausmeister hatte die Feuerwehr alarmiert. Als die Feuerwehrleute am Heim ankamen, waren die meisten Bewohner der Station schon in Sicherheit gebracht worden.