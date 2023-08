Freiwillige Feuerwehr in Meerbusch Weniger Brände, doch trotzdem mehr Einsätze

An die 400 Einsätze musste die Feuerwehr in diesem Jahr bereits verzeichnen. Auf den Zehn-Jahres-Vergleich gesehen sind das zum derzeitigen Zeitpunkt bereits 100 Einsätze mehr als noch im gesamten Jahr 2013. „Insgesamt zeigen unsere Einsatzzahlen in den vergangenen Jahren deutlich nach oben“, sagt Lutz Meierherm, Sprecher der Feuerwehr Meerbusch. Doch anstelle der Bekämpfung und Löschung von Bränden muss die Feuerwehr inzwischen immer häufiger zu anderen Einsatzlagen ausrücken.