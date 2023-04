Engagement in Meerbusch Feuerwehr ehrt verdiente Mitglieder

Mit dem Osterather Bernd Steinforth wurde ein aktives Mitglied in die Alters- und Ehrenabteilung entlassen. Die Aufgabe der Löschgruppenführung wanderte an diesem Abend in andere Hände, Ferdinand Klein und Josef-Michael Klören wurden aus dieser Position verabschiedet, Henning Zimpel und Daniel Hartmann im Gegenzug in das Amt eingeführt.