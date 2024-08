Blaulicht in Meerbusch Feuerwehr: „Wir sind nicht der Tiertransport vom Garten zurück in den Wald“

Am Freitagabend wurde die Feuerwehr Meerbusch zu einem Einsatz in Zusammenhang mit Kleintieren gerufen. In Büderich lief ein Hase, der auf den ersten Blick hin nicht ganz gesund zu sein schien, auf dem Laacher Weg herum. Beim Eintreffen der Feuerwehr nahm das Tier dann allerdings reiß aus, so dass die Feuerwehr enorme Mühe hatte das Langohr nach 20 Minuten einzufangen. Anschließend wurde der Hase an die Kollegen des Ordnungsamtes übergeben.