Feuerwehr in Meerbusch Neue Feuerwache in Osterath soll 2028 fertig werden

Zeitlich hängt das Projekt jedoch von einem anderen Vorhaben ab, das aktuell in Osterath angelaufen ist: der Unterführung am Bahnhof. Aktuell befinden sich im Stadtteil Osterath zwei Feuerwachen: die des örtlichen Löschzugs an der Hochstraße und die Hauptwache an der Insterburger Straße. Letztere soll bis 2030 aufgegeben und auf ein Gelände nördlich von Büderich verlegt werden. Somit bleibt die Marie-Curie-Straße nach Abschluss aller Arbeiten die einzige Osterather Wache. Ein Problem stellt hier die Trennung des Ortes durch die Bahngleise dar: Seit Jahren gibt es regelmäßig Staus und Wartezeiten, wenn die Schranken geschlossen sind. Bis dieses Hindernis behoben ist, muss eine Präsenz der Feuerwehr auf beiden Seiten der Schranke gegeben sein, um im Notfall keine wertvollen Minuten zu verlieren und im Zweifelsfall Leben zu riskieren. Wenn die geplante Unterführung für Autos unter den Gleisen fertig ist, können die Standorte Hoch- und Insterburger Straße aufgegeben werden.