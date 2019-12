Feuerwehreinsatz in Meerbusch : Hüttenbrand in Nierst – Mann schwer verletzt

Am frühen Sonntagabend brannte eine Gartenhütte in Nierst ab. Ein Mann befand sich während des Brands in der Hütte, zog sich schwere Verletzungen zu und wurde in ein Spezialkrankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr rückte mit 36 Einsatzkräften an (Symbolfoto). Foto: dpa/Marcel Kusch. Foto: dpa/Marcel Kusch

Ein Brand einer Gartenhütte in Nierst sorgte gestern für einen Großeinsatz der Feuerwehr. Gegen 17 Uhr wurden mehrere Einheiten der Feuerwehr Meerbusch am Sonntag zu einer brennenden Gartenlaube nach Nierst gerufen. Auf dem rückwärtigen Teil eines Grundstücks auf der Stratumer Straße brannte die komplette Hütte aus bisher unbekannter Ursache. 36 Einsatzkräfte aus Nierst, Langst-Kierst, Lank, der Einsatzleitwagen und die Drehleiter aus Osterath sowie der Leiter der Feuerwehr Meerbusch waren im Einsatz. Unmittelbar vor dem Eintreffen der ortsansässigen Einheit aus Nierst hatte sich eine männliche Person brennend aus der Hütte ins Freie gerettet. Einem zur Hilfe geeilten Anwohner gelang es, die brennende Person mit einem Eimer Wasser weitestgehend zu löschen. Der Mann hatte sich durch die Flammen schwerste Verbrennungen zugezogen. Die Feuerwehr versorgte den Verletzten bis zum Eintreffen der Notärztin. Parallel wurde der Vollbrand der Gartenhütte von einem Trupp unter Atemschutz gelöscht. Die verletzte Person wurde vom Rettungsdienst in ein Spezialkrankenhaus transportiert. Nach knapp zwei Stunden konnte die Feuerwehr den Einsatz beenden.

(RP)