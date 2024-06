Unfall in Büderich Baum auf Straßenbahn gestürzt

Glück im Unglück hatten am Montagabend rund 100 Menschen in einer Straßenbahn in Büderich. Bei starkem Wind stürzte kurz hinter dem Bahnübergang am alten Büdericher Friedhof ein Baum um und fiel auf die Straßenbahn, die in Fahrtrichtung Düsseldorf unterwegs war. Dabei wurden die Front der Bahn sowie die Oberleitung getroffen. Das Fahrzeug wurde dabei schwer beschädigt, Fahrgäste und der Bahnfahrer blieben laut Polizei jedoch unverletzt.