Unfall in Meerbusch Feuerwehr befreit Fahrer aus Auto

Noch auf der Anfahrt meldeten mehrere Kräfte, das auf der Autobahn 44 im Auffahrtbereich in Höhe der Anschlussstelle Osterath die Fahrbahn durch eine Ölspur verschmutzt war. Umgehend wurde auch hier ein Fahrzeug zur Sicherung eingesetzt, diese Einsatzstelle wurde ebenfalls an die Polizei übergeben. Ein Zusammenhang zwischen diesen Einsätzen bestand nicht. Am Sonntagmorgen im Einsatz waren die hauptamtliche Wache, der Löschzug Osterath, der Löschzug Strümp sowie der Führungsdienst der Feuerwehr Meerbusch.