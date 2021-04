Kriminalität in Meerbusch : Polizei nimmt flüchtenden Einbrecher fest

Büderich Ein Streifenbeamter hat in Büderich einen flüchtigen Einbrecher festgenommen. Die Bewohner hatten den betrunkenen Mann dabei beobachtet, wie er versuchte, durch ein gekipptes Fenster in die Wohnung einzudringen.

Am Freitag haben Polizisten in Büderich einen Einbrecher auf der Flucht gefasst. Die Beamten saßen im Streifenwagen, als sie an der Moerser Straße auf einen vehement winkenden Bürger am Fahrbahnrand aufmerksam wurden. Der Meerbuscher schilderte den Beamten, dass ein Unbekannter soeben versucht habe, in seine Wohnung einzubrechen und zu Fuß auf der Flucht sei. Er zeigte auf einen Mann, der in Richtung Forsthausweg weglief.