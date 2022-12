Festessen für Bedürftige 900 gespendete Weihnachtsmenüs

Und auch an Spenden mangele es zum Glück nicht. Obwohl sich die Zahl der Kunden durch den Ukrainekrieg verdoppelt habe, bekomme jeder Kunde ausreichend Lebensmittel, auch wenn es in Einzelfällen weniger Obst oder Gemüse gebe. Denn die Geschäfte planten heutzutage knapper, um nicht zu viel wegwerfen zu müssen. „Das begrüße ich grundsätzlich“, sagt Thorand. Er freue sich, dass auch Meerbuscher Landwirte Frisches vom Feld vorbeibringen und Kunden in bereitgestellten Einkaufswagen haltbare Lebensmittel spenden. „Toll fand ich auch die Aktion aller Meerbuscher Schulen, die eine Woche lang haltbare Waren sammelten.“ So sei es zum Glück noch nicht zu einem echten Mangel gekommen. Auf die Meerbuscher könne man sich verlassen.