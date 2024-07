Ferienangebote in Meerbusch Warum diese Kinder in den Ferien gern in die Schule gehen

Sechs Wochen schulfrei, darauf haben sich wohl die meisten Kinder in den vergangenen Wochen gefreut. Wobei schulfrei für viele Kinder in Meerbusch nicht bedeutet, dass sie ihre Schule erst Ende August wieder betreten. Denn immer mehr Schüler nehmen Betreuungsangebote des Offenen Ganztags auch in den Ferien wahr. Etwa 80 Prozent der Kinder, die generell im Offenen Ganztag angemeldet sind, kommen auch in den Sommerferien für mindestens eine Woche. Der OBV Meerbusch, Träger der Offenen Ganztagsschulen (OGS), organisiert auch die Betreuung in den Ferien und will ein möglichst abwechslungsreiches Programm liefern – auch, wenn das mit Herausforderungen verbunden ist.