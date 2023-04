Nachmittagsbetreuung in Meerbusch 122 Grundschüler ohne Betreuungsplatz

Fehlende Plätze in der Nachmittagsbetreuung an Meerbuscher Grundschulen sind eines der Probleme, welches durch die massiven Investitionen in den Schulausbau behoben werden sollen. Doch bis dahin trifft der Mangel die Schüler, Lehrer und Eltern hart. Da es bis zum Abschluss der Sanierungsarbeiten, die an allen acht Meerbuscher Grundschulen geplant sind, teils noch Jahre dauern wird, läuft die Suche nach zwischenzeitlichen Alternativen. Damit sollte sich eine Sondersitzung des Schulausschusses am Dienstag beschäftigen. Wegen Erkrankung des Vorsitzenden und Urlaub seiner Stellvertreterin konnte diese allerdings nicht als politische Sitzung abgehalten werden, sondern wurde zum Austausch zwischen Politik, Verwaltung und betroffenen Eltern genutzt.