Fußball Meerbusch : FC Büderich will gegen Top-Elf bestehen

Denis Hauswald, Trainer vom FC Büderich 02, verspricht, dass seine Mannschaft am Sonntag gegen Unterrath „alles raushauen“ wird. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Am Sonntag ist Spitzenreiter SG Unterrath am Eisenbrand zu Gast. Coach Denis Hauswald will zeigen, dass sein Team gegen die beste Mannschaft bestehen kann. Der TSV Meerbusch will auswärts bei TuRU Düsseldorf drei Punkte holen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christoph Baumeister

Oberligist TSV Meerbusch will am Wochenende bei TuRU Düsseldorf siegen. In der Bezirksliga steht ein Gipfeltreffen an.

FUSSBALL OBERLIGA Der TSV Meerbusch gastiert am Sonntag (15 Uhr, Stadion Feuerbachstraße) bei TuRU Düsseldorf. Die Gastgeber liegen in der Tabelle nur einen Zähler hinter den Blau-Gelben, 24 ihrer 30 Punkte holten sie jedoch zuhause. „TuRU ist gerade daheim extrem stabil, dennoch fahren wir dorthin, um dreifach zu punkten“, unterstreicht TSV-Coach Toni Molina. Bei der jüngsten 3:4-Niederlage beim Spitzenreiter SV Straelen bot sein Team eine gute Vorstellung, belohnte sich aber nicht mit etwas Zählbarem. „Wir waren bei den Standardsituationen nicht konzentriert genug, dafür wurden wir eiskalt bestraft. Das darf sich nicht wiederholen“, fordert Molina. Torjäger Sebastian van Santen kehrt nach abgesessener Gelbsperre ebenso wie Lukas van den Bergh nach überstandener Verletzung in die Mannschaft zurück.

LANDESLIGA

Der TSV Meerbusch II ist mit vier Punkten aus zwei Spielen gut in das neue Jahr gestartet. Am Sonntag (15 Uhr, Sportplatz am Windmühlenweg) will er nun gegen den SV Scherpenberg seinen Aufwärtstrend fortsetzen und damit seinen Platz in der oberen Tabellenhälfte festigen. Trainer Niklas Bonnekessel hat in der aktuellen Trainingswoche den Schwerpunkt insbesondere auf das Umschalten in die Offensive gesetzt. „Wir wollen nach Ballgewinnen schneller vertikal spielen. Gegen Scherpenberg rechne ich mit einiger solcher Situationen, daher werden wir vor allem stark im Gegenpressing gefordert sein“, so der TSV-Coach.

BEZIRKSLIGA

Nach dem emotionalen 4:3-Sieg im Verfolgerduell gegen Reusrath wartet das nächste Spitzenspiel auf den FC Büderich 02. Am Sonntag (15.30 Uhr, Sportplatz am Eisenbrand) hat er Spitzenreiter SG Unterrath zu Gast. „Auch wenn wir gegen Reusrath nicht alles richtig gemacht haben, können wir extrem viele positive Dinge aus dieser Partie mitnehmen“, sagt Trainer Denis Hauswald. Gegen Unterrath werde seine Mannschaft „alles raushauen“ und zeigen, dass man auch gegen das beste Team der Liga bestehen könne. Neben mehreren verletzten Spielern muss der FCB-Coach auch auf den gelb-rot gesperrten Max Bauermeister verzichten.

KREISLIGA A