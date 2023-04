Fußball in Meerbusch Das ist der neue Trainer des FC Büderich

Seibert wird am Eisenbrand in große Fußstapfen treten, denn in den vier Jahren unter Hauswald spielte die Mannschaft sehr erfolgreich. In der Vorsaison stieg sie in die Landesliga auf, nun winkt der Durchmarsch in die Oberliga. Nach dem 1:0 im Spitzenspiel beim 1. FC Viersen haben die Büdericher fünf Spieltage vor Schluss elf Punkte Vorsprung auf ihren ersten Verfolger. „Was Denis hier geleistet hat, ist beispiellos. Daher begebe ich mich natürlich in eine sehr spezielle Konstellation. Bange ist mir davor aber nicht. Im Gegenteil, ich freue mich auf diese Herausforderung“, sagte Seibert, dessen Vertrag für beide Spielklassen gültig ist. „Oliver findet eine homogene Mannschaft vor. Er kann hier auf eine gute Basis aufbauen, soll aber selbstverständlich auch seine eigenen Aspekte einbringen“, unterstreicht Niesen.