Sport in Meerbusch Adler wollen im Jubiläumsjahr oben angreifen

Drei weitere Vorbereitungsspiele bleiben den Adlern noch, um an der Chancenverwertung zu arbeiten: Am Sonntag um 13.30 Uhr treffen sie auf den SV Hemmerden, am Sonntag, 28. Juli, um 13 Uhr auf die Sportfreunde Gerresheim III und am Sonntag, 4, August, um 13 Uhr auf den Linner SV. Das erste Pflichtspiel steht am Sonntag, 11. August, um 13 Uhr an: In der ersten Runde des Kreispokals haben die Nierster B-Ligist SuS Krefeld zu Gast.