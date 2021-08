Benefizspiel in Meerbusch : Fußballer spielen für die Flutopfer

Osterath Beim Spiel zwischen dem OSV Meerbusch und dem TSV Meerbusch kamen fast 5000 Euro Spenden zusammen. Das Geld wollen Vertreter beider Vereine schon bald persönlich übergeben.

Beim Benefizspiel zwischen dem OSV Meerbusch und dem TSV Meerbusch sind am Wochenende fast 5000 Euro Spenden für die Opfer der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen zusammengekommen. Über den Abend verteilt waren rund 300 Zuschauer am Krähenacker. Statt eines Eintrittsgelds konnte jeder Besucher entweder am Eingang oder am Getränkestand eine freiwillige Spende abgeben. Insgesamt kamen so knapp 3000 Euro zusammen. Die Firma Kälte Klima Peters gab 1000 Euro dazu, weitere private Wohltäter erhöhten die Summe ebenfalls noch einmal.