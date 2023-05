Meerbusch vor dem Bundesliga-Finale Es kann nur einen geben

Dass sein Team in dieser Saison nicht immer überzeugt hat, räumt auch Nurek ein: „Man muss schon zugeben, dass wir gerade in der Rückrunde einige Chancen liegen gelassen haben. Trotzdem lügt die Tabelle nicht – wer am Ende oben steht, der hat es auch verdient.“ Im Falle des Titels möchte er nach dem Abpfiff gerne auf den Rasen, um dort mit den anderen BVB-Fans gebührend zu feiern. „Wir müssen nur irgendwann in der Nacht noch den Zug zurück nach Meerbusch bekommen“, sagt Nurek. Mögliche Häme gegenüber Bayern-Fan Kollegger würde er sich sparen: „Dafür ist das Meisterrennen zu knapp. Wenn, würde mein Spott auch eher die Schalker treffen, falls diese am Samstag in die 2. Liga absteigen.“