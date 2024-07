Familien in Meerbusch Familienbüro bietet Beratung, Austausch und Kontakte

Bald bekommen Familien in Meerbusch einen zentralen Anlaufpunkt. Am 6. September ist es soweit. Bis dahin richten Mitarbeiterinnen des Jugendamts in den ehemaligen Räumen einer kieferorthopädischen Praxis am Bommershöfer Weg 3 die Räume für ein Familienbüro her. Im großzügigen Eingangsbereich mit hellem Holzboden erklärt Stefanie Fandel, Leiterin des Fachbereichs Jugend, wie der Raum künftig gestaltet werden soll. Auf einem kleinen Tisch an der rechten Seite liegen schon einige Kinderbücher aus. „Hier soll noch ein Kinderteppich hinkommen für eine Spielecke.“