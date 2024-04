Familien in Meerbusch Muss man ein Kind gewinnen lassen?

Das Zusammenleben läuft in keiner Familie immer rund. Psychologin Claudia Schlicht (55) und Sozialpädagoge Dietmar Vittinghoff (61) arbeiten in der städtischen Erziehungsberatungsstelle in Osterath und beantworten im Folgenden Fragen, die ihnen von Müttern und Vätern häufig gestellt werden.