Kaninchen verschwunden : Wer hat Krümel gesehen?

Lank-Latum Familie Dohmen aus Lank-Latum vermisst seit Donnerstag ihr Kaninchen Krümel. Der weiße Löwenköpfchen-Mix hatte als Jungtier ein gebrochenes Bein und trägt seitdem eine Schiene im Vorderlauf.

(ena) Holly ist traurig. Seit Donnerstagnachmittag sitzt die zweijährige Widderkaninchen-Dame einsam in ihrem großen Gehege an der Mörikestraße und wartet auf ihren Freund Krümel. Der Löwenköpfchen-Mix, der am 29. November zwei Jahre alt wird, ist nach einem Spaziergang im Garten nicht mehr heimgekommen. „Ich vermute, dass er in der Nachbarschaft oder an der Pappelallee herumläuft und nicht nach Hause findet“, sagt Besitzerin Kerstin Dohmen, die das Tier nun auch über Facebook sucht.