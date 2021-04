Kriminalität in Meerbusch : 87-Jähriger fällt am Telefon auf falsche Polizistin rein

Meerbusch Ein Senior aus Meerbusch ist auf die Masche von Betrügern hereingefallen. In Viersen hat er schließlich einem Unbekannten einen fünfstelligen Geldbetrag übergeben. Nun sucht die Polizei Zeugen der Geldübergabe.

Am Mittwoch, 31. März, erhielt ein 87-Jähriger aus Meerbusch einen Anruf einer vermeintlichen Polizeibeamtin, die ihn darüber informierte, dass seine Tochter einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem jemand gestorben sei – nun drohe ihr die Untersuchungshaft. Der Vater könne das verhindern, indem er eine hohe Bargeldsumme als Kaution hinterlege. Der Senior sprach dann am Telefon noch mit einer weinenden Frau, die sich als seine Tochter ausgab und die Geschichte bestätigte. Derartig unter Druck gesetzt fuhr der Meerbuscher zur Bank und hob eine fünfstellige Summe ab. Auf Anweisung der angeblichen Polizeibeamtin übergab er das Geld gegen 13 Uhr an der Dülkener Straße in Viersen in der Nähe des Amtsgerichts. Erst im Nachhinein wurde der Betrug erkannt.