Freizeit in Meerbusch Mit dem Rad raus in die Natur

In diesem Jahr startet der ADFC Meerbusch mit einer Tour zur Elektrothek in Osterath, die am 25. März, ab 11 Uhr stattfindet (Anmeldung unter 0172 2449533). Natürlich geht es nicht direkt zum Umspannwerk, sondern in einem weiten Bogen vom Kirchplatz in Osterath über Kaarst durch die Natur zurück nach Osterath. „Der Besuch in der Elektrothek ist sehr spannend“, sagt Tourenleiter Reinert Nicolas. Auf dem Gelände des Umspannwerks befindet sich nämlich ein Museum, das einen Gang durch die Geschichte der elektrischen Energieverteilung möglich macht. Mit mehr als 2000 Exponaten und auf einer Ausstellungsfläche von 3000 Quadratmetern kann man unter kundiger Leitung den Weg des elektrischen Stroms vom Kraftwerk zum Kunden verfolgen. Man erhält so einen Überblick über mehr als 100 Jahre Hochspannungstechnik. Nicolas ist seit 2021 im ADFC Meerbusch, nachdem er in den Ruhestand gegangen ist. Der ehemalige Banker bei der Bankenaufsicht der Bundesbank sagt: „Seit ich als Kind mein erstes Fahrrad bekam, ist das Radeln meine Leidenschaft.“ Und mit dem Ruhestand bekam er die zeitliche Möglichkeit, sich auf diesem Gebiet ehrenamtlich zu engagieren. „Ich habe nun Zeit, um mit Gleichgesinnten die Natur und Freizeit auf dem Drahtesel zu genießen. Außerdem möchte ich einen Beitrag zur Verkehrswende leisten, indem ich an der Förderung des Radverkehrs mitarbeite“, sagt Nicolas, der inzwischen auch Beisitzer im Vorstand des ADFC Rhein-Kreis Neuss ist.