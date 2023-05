Verbrechen in Meerbusch Polizei sucht Messerstecher mit Fahndungsfoto

Bisher fehlt von dem 29-Jährigen, der in den Nacht zu Montag den Bewohner einer Geflüchtetenunterkunft in Lank mit einem Messer lebensbedrohlich verletzt hat, jede Spur. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe und hat ein Fahndungsfoto von Hosham I. veröffentlicht. Der Gesuchte ist 1,75 Meter groß, von hagerer Statur, hat schwarze Haare und dunkle Augen. Zur Tatzeit trug er eine dunkle Hose und eine grüne Jacke. Nachdem er – vermutlich im Streit – um kurz nach 2 Uhr in der Nacht zu Montag, 8. Mai, einen Gleichaltrigen in der Unterkunft Am Heidbergdamm angegriffen hatte, ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Es gibt keine Hinweise darauf, wie und in welche Richtung er geflohen ist. Sicherheitskräfte der Anlage hatten die Polizei alarmiert und Erste Hilfe geleistet – das Opfer ist inzwischen außer Lebensgefahr. Nach Angaben der Stadt Meerbusch besteht durch den Flüchtigen keine Gefahr für die Öffentlichkeit. Hinweise an die Polizei unter 02131 3000.