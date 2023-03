Bildung in Meerbusch Extrazeit zum Lernen geht in Osterferien weiter

In der ersten Ferienwoche lernen am Montag und Dienstag, jeweils von 9 bis 12 Uhr, Sechstklässler Englisch. Von Montag bis Donnerstag, immer von 10 bis 13 Uhr, erhalten Fünftklässler Hilfestellung in Mathematik. Parallel läuft der Aufholunterricht Englisch für Schülerinnen und Schüler der Klasse 7. Nachmittags von 14 bis 17 Uhr kommen dann die Fünftklässler mit einem abwechslungsreichen Zusatzunterricht in Englisch zum Zuge. In der zweiten Ferienwoche von Dienstag bis Freitag, 11. bis 14. April, läuft von 9 bis 12 Uhr ein Stützkurs Englisch für Sechstklässler. Ebenfalls für Sechstklässler findet parallel der Mathematikkurs statt, allerdings von 10 bis 13 Uhr. Im gleichen Zeitfenster festigen und wiederholen Jungen und Mädchen der Klasse 5 die englische Sprache. Der Nachmittagsbereich der zweiten Ferienwoche ist reserviert für ukrainische und weitere zugewanderte Kinder, die zirka acht Monate Lernerfahrung an einer deutschen Schule haben und ihre Deutschkenntnisse verbessern wollen. Sie wiederholen jeweils von 14 bis 17 Uhr grundlegende Basics, Grammatik, machen ein Schreibtraining, trainieren aber auch das freie Sprechen.