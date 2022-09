Bildung in Meerbusch : Letzte Chance auf Extrazeit zum Lernen

Summer College im Mataré Gymnasium mit Thomas Pearce. Foto: Anne Orthen Foto: Ja/Anne Orthen (ort)

Meerbusch Im Oktober und November bietet die Volkshochschule wieder kostenlos Aufhol-Unterricht an. Fraglich ist, ob der Ergänzungsunterricht auch im kommenden Jahr fortgesetzt wird.

(RP) So lange ist es gar nicht mehr hin bis zu den nächsten Halbjahreszeugnissen, und noch immer leiden viele Schüler unter den Folgen des Unterrichtsausfalls, der während des Corona-Lockdowns nötig war. Viel Stoff ist bei der Umstellung auf Heimunterricht auf der Strecke geblieben, und diese Lücken müssen geschlossen werden.

Unterstützung finden die Schüler im Oktober und November einmal mehr bei der Volkshochschule im Rahmen der „Extra-Zeit zum Lernen“. Dieses vom Land NRW finanzierte Programm bietet den Schülern der Klassen 5 bis 9 wieder eine breite Angebotspalette in den Kernfächern Mathematik, Deutsch, Englisch, aber auch in Französisch für Lernende nach eineinhalb Schuljahren. Ob es über das Angebot in diesem Jahr hinaus 2023 weitere Extrazeit geben wird, ist noch offen.

„Die Unterrichtseinheiten sind so aufgebaut, dass einerseits Teilnehmende der Extra-Zeit-Kurse im August/September weiterlernen, andererseits aber auch neue Interessierte problemlos dazu stoßen können“, erklärt VHS-Leiterin Béatrice Delassalle-Wischert, die das Aufholprogramm organisiert. „Selbstverständlich gibt es auch immer Platz für eigene Fragen, die die Samstagslerner stellen können“, betont VHS-Dozent Thomas Cieslik, der in den Mathe-Klasse 5 und 6 den Unterricht hält. So sollen die individuellen Lücken im Unterrichtsstoff geschlossen werden.

Das Bildungsangebot zur Aufholung pandemiebedingter schulischer Defizite findet wieder im VHS-Gebäude in Osterath statt, und zwar an den Samstagen 22. Oktober sowie 5., 12. und 19. November. Ein Modul umfasst 90 Minuten, man kann beliebig kombinieren, und der zeitliche Bogen erstreckt sich insgesamt von 8.30 bis 17.15 Uhr. „Somit integriert sich die Lernphase in den Tagesablauf und auf Hobbies, Freunde treffen oder sportliche Veranstaltungen muss nicht verzichtet werden“, betont Delassalle-Wischert. Etliche Schüler der Spätsommer-Extrazeit seien rundum begeistert gewesen und hätten sich bereits weitergemeldet. Doch neben den Jugendlichen gab es auch von Elternseite Lob für die Initiative. So schrieb Steffi Maldonado, deren Tochter im August den Mathematikkurs für die 8. Klasse besucht hatte, der VHS: „Meine Tochter war sehr begeistert! Nochmals ein dickes Lob an die Lehrkraft.“