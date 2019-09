Gastbeitrag 50 Jahre Meerbusch : Erinnerungen an „Kampf um Meerbusch“

Dem damaligen NRW-Innenminister Burkhard Hirsch schlugen im Jahr 1976 in Meerbusch starke Proteste entgegen, als er im Meerbusch-Gymnasium den Sinn der kommunalen Neugliederung erörtern wollte. Diese hätte das Aus für die damals noch junge Stadt bedeutet.

Meerbusch feiert im kommenden Jahr seinen 50. Geburtstag. Im Gespräch mit unserer Redaktion am 20. August erinnerte sich Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage an die Gründungsphase der Stadt und den „Kampf um Meerbusch“: „Es ist für mich bis heute beeindruckend, mit wie viel Herzblut – gepaart mit juristischer Kompetenz – die Meerbuscher in den 1970er Jahren gegen die Einbürgerungsbegehren der umliegenden Großstädte für den Fortbestand ihrer Stadt gekämpft haben.“

Burkhard Hirsch (geb. 29. Mai 1930 in Magdeburg) ist ein deutscher Politiker (FDP). Er war von 1975 bis 1980 Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen und von 1994 bis 1998 Vizepräsident des Deutschen Bundestages. Der promovierte Jurist ist seit 1964 als Rechtsanwalt in Düsseldorf zugelassen, wo er auch lebt.

Auch Burkhard Hirsch selbst erinnert sich in einem Gastbeitrag an diese Zeit:

Die ursprüngliche Zustimmung wich umso mehr wachsender Kritik, als vertraute Symbole dem Einzelnen verloren zu gehen drohten, in denen sich seine Gefühle und Lebenserinnerungen befanden und verwandelt wurden: Wanne-Eickel zu „Herne Zwei“ oder in Hessen die Städte Dietz und Wetzlar zu „Lahnstadt“ zu machen. Es war nicht gerade förderlich, dass ich höhnte, dann sollte man den Zusammenschluss von Düsseldorf und Neuss mit dem Namen „Neudorf“ auszeichnen. Alles nützte nichts: Ich zeigte der CDU-Abgeordneten Versteegen durch einen Hubschrauberflug, dass sich im Zentrum der neuen Stadt Meerbusch ausschließlich landwirtschaftlich genutzte Felder befanden. Der seit vielen Jahren natürlich in Düsseldorf niedergelassene Rechtsanwalt und Meerbuscher Bürgermeister Ernst Handschumacher ließ uns zur Freude der Landespresse auf dem Weg zu einem Meerbuscher Schulzentrum durch eine spießrutenartige Gasse brüllender Schulkinder laufen, als wir mit den dortigen Kommunalpolitikern den eigentlichen Sinn der kommunalen Neugliederung erörtern wollten: dass sie notwendig war, damit der Lebensraum der Bürger mit den kommunalen Grenzen wieder übereinstimmte, damit die Planung des ÖPNV mit der preiswerten Ansiedlung der Bürger und deren ökonomischer und kultureller Nutzung der Zentralität der Stadt koordiniert werden könnte, und schließlich, um dafür zu sorgen, dass zahlreiche bürgernahe Verwaltungsfunktionen trotz ihrer wachsenden Kompliziertheit kommunal bleiben könnten und nicht auf die Ebene der Landesbehörden hochgezont werden müssten. Gerade in Meerbusch wurde mir klar, dass die Probleme und der Sinn einer Gebietsreform der Bürgern erklärt werden mussten, wenn man ihre Zustimmung zur Reduzierung der Kommunen im Verhältnis von 1 zu 10 gewinnen wollte.