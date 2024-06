Europawahl 2024 CDU in Meerbusch stärkste Kraft

Trauerstimmung dagegen bei der SPD, in Meerbusch auf Platz vier. „Bundesweit ist das Ergebnis eine Katastrophe, das in keinster Weise schöngeredet werden kann“, sagte Vorsitzende Chantal Messing. „Es ist frustrierend und muss Konsequenzen haben.“ Wobei die SPD-Politikerin nicht alleine den fehlenden Rückhalt von Olaf Scholz in der Bevölkerung dafür verantwortlich macht. „Wenn man ihn austauschen würde, wäre bei der SPD nicht gleich wieder alles gut. Allerdings hat sich gezeigt, dass Programme nicht so entscheidend sind wie Personen. Der Wahlkampf hatte sehr viel mit Emotionen zu tun.“ Die steten Streitigkeiten in der Ampel-Koalition würden für Politik-Verdrossenheit sorgen. Wobei Messing nicht glaubt, dass dies zu Protestwahlen der AfD führe. „Wer die AfD wählt, macht das aus Überzeugung. Deshalb schaden ihr auch die ganzen Skandale nichts.“