Handball TDL-Frauen kassieren erste Saison-Niederlage

In der Schlussphase wandelten die Gäste mit drei Toren in Folge einen 19:20-Rückstand in eine 22:20-Führung um. Die Lankerinnen steckten aber nicht auf und kamen durch Joana Jeschke auf 21:22 heran. Zwar blieben sie in den letzten drei Minuten ohne Gegentreffer, der Ausgleich gelang ihnen dennoch nicht mehr. Erst traf Pauline Sirries bei einem Siebenmeter den Innenpfosten, 30 Sekunden vor Schluss scheiterte dann Anna Kössl mit dem letzten Wurf an der gegnerischen Torhüterin. „Alles in allem haben wir kein gutes Spiel gemacht. Der Wille alleine hat nicht gereicht, weil wir in den entscheidenden Situationen nicht clever genug waren“, so Tomasik. Beste TDL-Werferinnen waren Kyra Mannheim (4), Pauline Sirries (4/4), Joana Jeschke (3), Madeleine Liedtke, Anna Kössl und Lucie Veermann (je 2).