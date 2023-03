Aktionen in Büderich Erfolgreiche Premiere der „Nacht der Bibliotheken“

Zum ersten Mal haben die Meerbuscher Stadtbibliotheken zur „Nacht der Bibliotheken“ an den Standort Büderich eingeladen. Rund 300 Besucher kamen dazu an den Dr.-Franz-Schütz-Platz und nutzten die Möglichkeit, das vielfältige und auch in den vergangenen Monaten nochmals erweiterte Angebot der Meerbuscher Stadtbibliothek kennenzulernen.