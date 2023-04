Künstlerin aus Meerbusch Eri Krippner liest bei Kulturstammtisch

Eri Krippner wurde 1932 in Nürnberg geboren, studierte Malerei, Graphik und Germanistik sowie Kunstgeschichte mit dem „Master of Arts“-Abschluss. Es folgten Erfahrungen als Grafikerin in Werbeagenturen in München und Hamburg und als Kunstpädagogin am Mataré-Gymnasium. Später begann sie, als freischaffende Künstlerin zu arbeiten. Seit gut 50 Jahren lebt Krippner in Meerbusch und hat damit die Stadtgründung miterlebt. In der jungen Stadt hat ihr Wirken Spuren hinterlassen, sie erhielt mehrere Auszeichnungen und ist auch im Alter von 90 Jahren noch kunstschaffend tätig.