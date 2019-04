Tierischer Einsatz in Büderich und Strümp : Enten watscheln durch Meerbusch

Tierischer Einsatz in Büderich und Strümp

Gleich zwei Enten-Mütter samt ihrer munteren Küken waren in Meerbusch auf großer Tour.

(RP) Für einige Aufregung sorgte am Dienstagmittag eine Enten-Familie in Büderich: Die Mutter und ihre acht Küken watschelten kreuz und quer über die Grünstraße, wo Gisela Wolf-Bauwens die Tiere entdeckte und sofort gemeinsam mit ihrem Mann Rainer einzufangen versuchte – was angesichts des Verkehrs kein einfaches Unterfangen war.