Energiewende in Ostara Wie eine ganze Meerbuscher Siedlung auf eine Großwärmepumpe umstellt

Die erste Siedlung in Meerbusch, die mit einer Industriewärmepumpe versorgt werden soll, ist das Quartier Ostara in Osterath. Auf dem 140.000 Quadratmeter großen Gelände werden 103 Reihen-, Doppel- und Kettenhäuser versorgt. Dazu kommen sechs Mehrfamilienhäuser mit 168 Haushalten. Bis spätestens 2028 soll die Siedlung komplett über eine Großwärmepumpe versorgt werden. Die Vorbereitungen dafür laufen seit Beginn des Jahres. Derzeit wird die Anlage für Ostara weiterhin herkömmlich betrieben. Über Kraft-Wärme-Kopplung wird Wärme und Strom produziert. Parallel dazu führen die Stadtwerke Planungen, Tests und Umbaumaßnahmen an der Hydraulik durch. „Wir werden die Wärmepumpe neben der Heizzentrale platzieren und beide über Rohrleitungen verbinden“, erklärt Trentos. „Dann starten wir die Testphase, bis die zwei Systeme einwandfrei funktionieren und richten am Ende die gesamte Infrastruktur neu aus.“