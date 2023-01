Umstrittener Straßenname Infotafel statt neuem Namen für Emil-Nolde-Weg

Zwar war, so Regenbrecht, Nolde Opfer des NS-Kunstpolitik, über 1000 Werke von ihm wurden beschlagnahmt, zwangsverkauft oder zerstört, er selbst wurde aber nie als Künstler verfolgt. Finanziell könnte er sogar von der Ausstellung seiner Werke in der Schau „Entartete Kunst“ profitiert haben. „Auch war er von völkischem Denken durchdrungen und ein überzeugter Antisemit. Davon zeugen seine Autobiographie und auch seine umfangreiche, erhalten gebliebene Korrespondenz. Er war sehr deutsch eingestellt, war gegen die Vermischung von Rassen, da Kunst für ihn Ausdruck spezifischer Rassen war und die „nordische Kunst“ sich in der Auseinandersetzung mit der jüdisch geprägten „südlichen Kunst“ (Impressionismus) befand“, analysiert Regenbrecht. Zwar, so der Archivar in seinem Fazit, sei Nolde als Künstler durchaus wichtig, einer der großen Aquarellisten des 20. Jahrhunderts, dessen Bilder hohe Qualität haben und völlig zurecht in Museen hängen. Seine Einstellung hingegen sei nicht mit heutigen Werten zu vereinbaren. „Seine unentschuldbaren antisemitischen und nationalsozialistischen Äußerungen sind sicher nicht nur als opportunistische und strategische Anbiederungen an die Nazis zu bewerten“, zieht Regenbrecht Resümee.