Große Fußball-Reise Österreichische Fans reisen aus Meerbusch zu zehn EM-Spielen

Zudem sei die Anbindung aus Osterath hervorragend gewesen. „Mit dem Auto ist man in kürzester Zeit auf drei verschiedenen Autobahnen, mit der Bahn in gut 20 Minuten in Düsseldorf – was will man mehr“, sagt Franz Voller. Meerbusch habe ihnen auch gut gefallen, auch wenn sie nicht allzu viel davon sehen konnten. „Wir waren ja ständig unterwegs – entweder zu den Spielen oder neue Städte erkunden“, berichtet Patrick Wimmer. Fast täglich stand eine Partie in der Umgebung auf dem Programm. Die wenigen Ruhetage nutzte das Quartett, um Luxemburg, Bonn und Venlo zu besuchen. „Ein bisschen Kultur und Sightseeing muss neben dem Fußball auch sein“, sagt Franz Voller.